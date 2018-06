Man verdacht van aanranden taxichauffeur (20)

ARNHEM/ LUNTEREN - Tegen een 45-jarige inwoner van Lunteren is vrijdag in de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 80 uur geëist voor het aanranden van een 20-jarige taxichauffeur onderweg van Ede naar Lunteren in februari vorig jaar.

De man ontkende voor de rechtbank dat hij de chauffeur op intieme delen had betast. Hij was die vroege ochtend op het Museumplein in Ede in de taxi gestapt om naar huis te worden gebracht.

Onderweg was het gezellig, vertelde hij. ,,We maakten elkaar over en weer complimentjes. We raakten elkaar aan. Een hand op een schouder of op een knie. Maar ik heb niet in zijn kruis gegrepen.’’

Andere lezing

Quote Hij legde zijn hand in mijn kruis en kneep. Ik duwde zijn hand weg Taxichauffeur De lezing van de chauffeur is heel anders. ,,Hij zei dat ik zo'n mooie jongen was en legde zijn hand op mijn been. Toen zocht ik er nog niks achter. Dat doen dronken vrouwen ook weleens.’’ Maar toen de klant verder ging liet hij weten dat hij dat niet wilde. ,,Hij legde zijn hand in mijn kruis en kneep. Ik duwde zijn hand weg. Uiteindelijk heb ik hem met een list uit de auto kunnen krijgen.’’



In Lunteren aangekomen stuurde hij Whatsappjes naar de taxicentrale: 'Hij wil de auto niet uit.' Zijn baas appte terug dat hij hem eruit moest gooien. Dat durfde hij niet, reageerde hij. Door te zeggen dat hij nog iets moest wegbrengen, kon hij de klant de auto uitkrijgen.

Ontdaan