Raadhuis­plein in Ede verandert in nachtbios­coop

8:07 EDE - Voor één keer was het Raadhuisplein in Ede omgetoverd tot een openluchtbioscoop. Rond het gemeentehuis konden inwoners van Ede donderdag in het gras plaatsnemen om te wachten tot het donker werd. Eenmaal omhuld door de duisternis ging op het scherm de actiefilm Jumanji aan.