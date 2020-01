Man wandelt eindje met tas vol ‘Joegoslavische handgranaten’ en belt dan pas politie in Ede

Bennekomse vereniging speelt toneelstuk over oorlog: ‘Niet altijd helder wat goed of fout is als je er middenin zit’

11:08 BENNEKOM - De Bennekomse toneelvereniging speelt ‘In Vrede’, over drie mensen van wie het leven nog altijd bepaald wordt door de oorlog. ,,Wat goed of fout is, is niet altijd helder als je er middenin zit.’’