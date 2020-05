Mannen in legerkleding met wapens gezien bij Lunteren: politie zoekt met helikopter

‘Cryptote­le­foon’ in auto leidt agenten naar doos kattenvoer met daarin 30.000 euro

11:57 WEKEROM - De politie heeft zondag in een auto in Wekerom een groot geldbedrag gevonden in een doos kattenvoer: 30.000 euro. Een 36-jarige man uit Leusden is opgepakt voor witwassen.