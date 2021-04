Mannen uit Lunteren en Barneveld vast voor aanslag op persfotograaf

Ramadan in coronatijd: ‘Deze maand draait juist om verbonden­heid. Het doet me pijn dat dat nu zo moeilijk kan’

14 april EDE / VEENENDAAL - De jaarlijkse vastenmaand voor moslims is dinsdag begonnen. Maar de ramadan is ook dit jaar compleet anders door de maatregelen rondom de coronacrisis. ,,Deze maand draait juist om verbondenheid. Het doet me pijn dat dat nu zo moeilijk kan.’’