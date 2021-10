Marjolein Bastin is wereldberoemd maar niet te groot voor Ede: ‘De Veluwe betekent alles voor mij’

Een jaar of drie geleden stond Marjolein Bastin in Ede bij het stoplicht te wachten. ,,Dat vinden mensen meestal vervelend, maar ik zat te genieten. Alle bloemetjes in de berm heb ik later getekend en ik heb er Ode aan Ede boven gezet”, vertelt ze.



De afbeelding kwam terecht in het tijdschrift Libelle en later in de Nederlandse en Amerikaanse Marjolein Bastin-agenda. ,,Het leuke is dat die tekening nu het uitgangspunt voor de tentoonstelling is geworden.”