Marty schold zijn buurman Hossein verrot, nu staat hij voor de rechter: ‘OM geeft een signaal af’

Het hakt er diep in bij de uitgescholden Hossein. Hij slaapt slecht. Uit angst voor de buurman durft hij zijn vrouw en twee kinderen eigenlijk niet alleen thuis te laten. R. werd afgelopen maandagmiddag verwacht bij de politierechter in Arnhem, maar de Edenaar is niet komen opdagen.



Hossein ook niet, hij is bang. Hij is met zijn gezin ‘vanwege alle ellende’ verhuisd, zegt een mevrouw van Slachtofferhulp namens hem. Hossein vraagt 275 euro aan schadevergoeding.



R. is al vaker voor geweld en discriminatie veroordeeld. Vader geeft ‘geen goed voorbeeld aan zijn zoon’, zegt de officier van justitie afkeurend. ,,Het krenken van anderen past niet in onze samenleving, waarin we ons veilig moeten kunnen voelen. Het zorgt voor een klimaat van onverdraagzaamheid.”