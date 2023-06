Marwan uit Ede zegt plots vier vrouwen te hebben aangerand, maar verkrachting ontkent hij

Kees Eskes voorgedra­gen als nieuwe wethouder voor Renswoude

Dorpsbelang Renswoude heeft Kees Eskes (68) voorgedragen als wethouder in Renswoude. Hij is de opvolger van Jos Dirven, die zijn functie begin deze maand opzegde vanwege de vele hectiek. Dorpsbelang Renswoude noemt de nieuwe wethouder iemand die toegankelijk is voor de inwoners, binding heeft met het dorp en kennis heeft van de lokale politiek.