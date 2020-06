Massaslachting onder ganzen door stropers in water langs A12 in Ede: ‘Mijn nekharen stonden overeind’

In Otterlo achtergela­ten snelle Audi werd in Duitsland gebruikt voor plofkraken

14:48 OTTERLO - De zwarte Audi RS6 die donderdag na een achtervolging in Otterlo werd achtergelaten op het parkeerterrein van een vakantiepark, is in Duitsland gebruikt bij een plofkraak. Dat bevestigt de politie.