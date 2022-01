Mbo-scholen balen van onzekerheid en kiezen zelf om school nog weken deels dicht te houden

,,Dat is een logisch moment”, zegt Jan Jacob van Dijk, bestuurder van onder meer de scholen van het ROCA12 in Ede. ,,Dan eindigt het tweede blok. Daarna hopen we weer op reguliere wijze verder te gaan.”



Daarbij sluit Mirjam Koster van het Graafschap College in Doetinchem zich aan. ,,Hiermee kiezen we voor rust en stabiliteit in de roosters. En het geeft ons iets meer tijd en ruimte om lessen voor de derde periode weer op te zetten, mits die weer mogen. Daar hopen we uiteraard op.”



Ook de mbo-scholen ROC Nijmegen en Rivor in Tiel houden in januari vast aan de online lessen voor een groot deel van de leerlingen.



Woordvoerder Carola Philipsen van ROC Nijmegen zegt duidelijkheid te willen geven. ,,Alles verandert steeds maar voor de studenten”, zegt ze. ,,Dan is het weer zus, en dan weer zo. We kiezen er nu voor zoveel mogelijk rust te bieden.”



Ook in Tiel heeft men het over ‘rust en duidelijkheid’.