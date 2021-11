Medewerker gewond bij ongeval in veevoederbedrijf in Ederveen

Griezelen op deze Edese hindernis­baan: ‘We willen het steeds groter en vetter maken’

EDE - Even lekker griezelen, wie wil dat nou niet? Nou... Maar wie het wél wilde, kon vrijdagavond terecht bij de hindernisbaan van Survival Team Ede tijdens de Halloween Survival Spooktocht. Met Halloween in het verschiet namen de creatures in the night de baan over.

