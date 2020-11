Meer dan 1 miljoen kilo vermalen schelpen uitgestrooid boven de Ginkelse Heide: dit is waarom

Fietsster ernstig gewond door aanrijding met auto in Ede, automobi­list op de vlucht

26 oktober EDE - Op de rotonde waar de Proosdijerveldweg en de Veenderweg in Ede uitkomen is maandagmorgen een fietsster aangereden. Zij raakte hierbij ernstig gewond. De veroorzaker, een automobilist, is er vandoor gegaan.