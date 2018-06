Meer dan twee jaar cel geëist tegen overvaller bloemenzaak Ede

'Wandelen is de tijd nemen'

9:30 BARNEVELD/ WEKEROM - De natuur rond haar woonplaats Barneveld is heel divers. Journaliste Jolanda Denekamp schreef een gids met vijftien wandelroutes over de Veluwe en door de Gelderse Vallei, door bossen en polders, over heide en zandverstuivingen en door gebieden met vennetjes.