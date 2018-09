Defensie zorgt voor meer lawaai bij Deelen

Het aantal vluchten met helikopters als Apaches en Chinooks moet toenemen om vliegbasis Gilze-Rijen in Brabant te ontzien. Dat zegt kolonel Harm van der Have, chef-staf van de Luchtmobiele Brigade

Landingsbaan

Defensie heeft al langer het plan een onverharde landingsbaan op Deelen aan te leggen zodat een Hercules C130 transportvliegtuig daar kan landen en opstijgen. De parachutisten van de Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Oranjekazerne pal tegenover Deelen, moeten om te oefenen nu eerst naar Eindhoven waar de vliegtuigen staan.

Als de vliegtuigen op Deelen kunnen landen, kunnen de para's zo ongeveer voor de deur instappen en landen.

Volgens kolonel Van der Have - de op één na hoogste in rang bij de Luchtmobiele Brigade - ligt het aan vergunningen en milieurapportages dat de baan er nog niet ligt. ,,Maar het duurt geen jaren meer. Er worden geen Herculessen gestationeerd, die blijven op Eindhoven.''

Volgens de kolonel zorgt het toegenomen gebruik van Deelen ervoor dat de geluidsoverlast eerlijker wordt verdeeld over Nederland. Nu zorgen de helikopters van het Defensie Helikopter Commando, gestationeerd op Gilze-Rijen, voor veel overlast in het nabijgelegen Tilburg. ,,Nergens in Nederland zijn er nog plaatsen waar niemand woont en er geen overlast is.''

Incidenteel

Volgens de chef-staf wordt Deelen al meer gebruikt dan vroeger. Na de sluiting van de vliegbasis in 1995 mocht het terrein alleen nog maar gebruikt worden voor incidenteel gebruik, met name voor helikopters.

In 2014 is Deelen echter weer in gebruik genomen als basis. In de wet die dat regelt, staat dat Deelen geen vliegende eenheden huisvest, maar fungeert als oefenveld voor het Defensie Helikopter Commando en als opstappunt voor de Luchtmobiele Brigade.

Begin 2014 werd de start- en landingsbaan van Deelen ook opnieuw geasfalteerd, maar deze is niet geschikt voor toestellen zoals de Hercules.

De komende weken is Deelen uitvalsbasis van de grote oefening Falcon Autumn. Tot vrijdag 12 oktober oefenen 2200 militairen, 20 helikopters, straaljagers en transportvliegtuigen uit Nederland, Duitsland en België dag en nacht. Daarvoor is Deelen opgetuigd tot een volwaardige basis met luchtvaartbrandweer, een bemande verkeerstoren en een mobiel legerkamp. Van der Have: ,,Eigenlijk hebben we Gilze-Rijen tijdelijk naar Deelen verplaatst.''

Fliegerhorst