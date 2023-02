Meer sluipverkeer over viaduct Bovenbuurtweg maar aantal overtredingen valt mee

Dat valt op te maken uit de registratie door zogenaamde telslangen. Die werden er een week voor de afsluiting van de doorgaande weg tussen Ede en Bennekom neergelegd. Van 9 tot en met zondag 15 januari reden er 205 auto’s over het viaduct dat alleen voor bestemmingsverkeer toegankelijk is.

Dat is nog altijd een toename van 80 procent. ,,Maar bij relatief kleine aantallen klinkt dat zorgelijker dan het daadwerkelijk is. De situatie is in onze ogen beheersbaar”, zegt de woordvoerder. ,,De telslangen blijven voorlopig liggen. Maar we zien vooralsnog geen reden ons beleid aan te passen.”

Politie extra alert

De politie in Wageningen is extra alert op automobilisten die tijd willen winnen op de Mansholtaan, nu ook de Kierkamperweg in Bennekom tot 24 maart is afgesloten. ‘Het is niet de bedoeling dat de lijnbusstrook aan de Mansholtlaan wordt gebruikt om de verloren tijd in te halen’, schrijft de politie op Facebook.