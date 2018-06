Meer verboden middelen bij bio-eieren dan gedacht

Man uit Lunteren randt taxichauf­feur aan en krijgt werkstraf

15:00 ARNHEM/ LUNTEREN - Tegen een 45-jarige inwoner van Lunteren is vrijdag in de rechtbank in Arnhem een werkstraf van 80 uur geëist voor het aanranden van een 20-jarige taxichauffeur onderweg van Ede naar Lunteren in februari vorig jaar.