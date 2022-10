Meerdere auto's in de kreukels op provinciale weg bij Ederveen

Biljart­clubs vrezen stijgende energieno­ta vanwege tafelver­war­ming: ‘Elders spelen ze al op koude tafels’

Grote zorgen in de biljartwereld. Omdat het in die sport gebruikelijk is om de speeltafels te verwarmen, vrezen clubs voor onbetaalbare energierekeningen. De biljartbond ziet zich genoodzaakt maatregelen te nemen. In Veenendaal en Ede volgt men de ontwikkelingen nauwgezet.

18 oktober