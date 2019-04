Meerdere ongevallen op A12 richting Arnhem

Greetje Brugman heeft nog altijd last van de tijd dat ze in Ede op de intensive care lag

9:04 EDE - Greetje Brugman kampt na ruim een jaar nog altijd met de naweeën van de tijd die ze op de intensive care doorbracht: ze is snel moe, heeft concentratieproblemen en is bang dat haar lichaam haar weer in de steek laat. Ze is zeker niet de enige. Daarom begint het Edese ziekenhuis Gelderse Vallei een IC-café voor lotgenoten en hun naasten.