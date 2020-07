Megarups in vlindertuin Harskamp is grootste ter wereld: ‘Veel mensen schrikken’

Update Edes asbestbe­drijf lapt telkens regels aan laars en moet maand dicht: ‘Dit zal niet meer gebeuren’

12:42 EDE - Asbestverwijderingsbedrijf Hendriks Asbest uit Ede mag per direct een maand lang geen werkzaamheden uitvoeren. Het bedrijf is in de afgelopen jaren al verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen van de regels rondom het verwijderen van asbest.