Meisje (16) raakt gewond bij ongeluk met paard op vakantieboerderij in Otterlo

update en video Demonstra­tie jongeren bij noodopvang Afghaanse vluchtelin­gen in Harskamp loopt uit de hand: autobanden in brand, politie grijpt in met honden

24 augustus HARSKAMP - Een protestbijeenkomst in het Veluwse dorp Harskamp tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan zorgde vanavond voor chaotische taferelen in het centrum van Harskamp. Ongeveer 250 personen, schreeuwden leuzen en staken vuurwerk af. Later op de avond werd een auto in brand gestoken en gingen autobanden die langs de weg waren gestort ook in brand.