Meisje brengt vriendin vanwege veiligheid naar station maar wordt op terugweg zelf aangerand in Ede

Man die fiets in brand stak in dubbeldek­ker­trein moet meewerken aan behande­ling in kliniek

ARNHEM – Een 24-jarige man die afgelopen augustus vernielingen aanrichtte in een trein die vanuit Veenendaal naar station Ede-Wageningen reed, hoeft de cel niet meer in. Hij kan doorgaan met de behandeling in een kliniek, waar hij al was opgenomen met een zorgmachtiging.

14:02