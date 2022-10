Meisje raakt gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Bennekom

Lammergier Eglazine weer vertrokken van de Hoge Veluwe

De tweede zomer op het Nationale Park De Hoge Veluwe van lammergier Eglazine zit erop. De enorme aaseter is begin deze week zuidwaarts vertrokken om daar de wintermaanden door te brengen. Het is nu afwachten of zij volgend voorjaar de omgekeerde reis weer maakt.

22 oktober