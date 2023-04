Meivakantie in Ede: 5 x leuke activiteiten voor kinderen

Koplampen en spiegels van meerdere auto's gestolen in Ede: mogelijk door landelijk opererende bende

In de Arthur van Schendellaan in Ede zijn woensdagochtend onderdelen ontvreemd van meerdere auto's die in de straat geparkeerd stonden. Zo werden de koplampen, maar ook spiegels, van met name duurdere auto's gestolen.