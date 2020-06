Mensen radicaliseren door demoniseren van landbouw door politieke partijen, waarschuwen de boeren

In een brief aan premier Mark Rutten vragen 27 belangenorganisaties uit de Nederlandse landbouw- en vissector hierover met hen het gesprek aan te gaan. ‘Onze goede reputatie bij velen in binnen- en buitenland staat in schril contrast met het imago dat in eigen land wordt gecreëerd, waarbij sprake is van jarenlang stelselmatig stigmatiseren en demoniseren van de Nederlandse landbouw, visserij en ketenpartners.’



Ze zeggen een ‘radicaliserende druk’ te ervaren door ‘ongefundeerde uitlatingen’ van onder meer sommige politieke partijen. Er ontstaat daardoor een klimaat waarin dierenactivisten 'zich gesteund voelen om de wet te overtreden en daarbij stallen bezetten, boeren en slachterijen bedreigen, inbraken plegen en branden stichten.’