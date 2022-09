Met Edese Marathon komt droom Evert Schipper uit: ‘Voor lopers wordt het een geweldige belevenis’

,,Op de vroegere appèlplaats van de Mauritskazerne klinkt zaterdag om 10.00 uur het startschot. Marathons gaan vaak door grote steden. Dit wordt anders”, zegt Schipper. ,,Deels over onverharde wegen en geaccidenteerd terrein. Een wereldrecord zal er niet worden gevestigd. Maar veel belangrijker: voor de lopers is het een belevenis door het bos en over de heide.”

‘Maurits begon meteen te glimmen’

Een jaar of vier geleden werd het eerste zaadje geplant. Schipper raakte in gesprek met Maurits van Engelenhoven, één van de drijvende krachten achter de Heiderun. ,,Bij het afscheid liepen we in ons clubhuis langs een kaart van Ede. Ik wees ernaar en zei: ‘O ja, wat ik altijd nog eens wil doen, is hier een marathon organiseren’. Maurits begon meteen te glimmen.”



Met een beetje fantasie zijn de parcoursen van de Groot Ginkelseloop (Climax) en de Heiderun aan elkaar gekoppeld. Ter indicatie: de start is nabij station Ede-Wageningen, het verste punt ligt in Otterlo, op een steenworp van restaurant De Waldhoorn.