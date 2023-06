Met knuppel op het honkbalveld voelt blinde Michelle zich in haar element: ‘Ik vind dit helemaal geweldig’

Michelle van den Berg (37) uit Ede is nagenoeg blind. Nooit had ze gedacht, net als haar vriend Sebastiaan, met een knuppel op het honkbalveld te staan. Toch is het nu zover. ,,En ik vind dit helemaal geweldig.”