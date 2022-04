Met nieuw sportveld wil Kiki Musampa wat terugdoen voor 'zijn' Ede: ‘Dit is waar het voor mij begon’

Drie jaar geleden stapte Musampa het kantoor van De Pater binnen met het idee om iets terug te doen voor Ede, de stad waar hij in de jaren tachtig opgroeide. ,,Het eerste wat ik vroeg was: hoeveel geld heb je nodig”, vertelde De Pater vrijdagmiddag met een knipoog tijdens het toespreken van de paar honderd kinderen en ouders die aanwezig waren bij de opening van veldje. ,,Maar Kiki was niet geïnteresseerd in geld. Hij kwam echt met een plan.”

‘Direct uit school naar het veldje’

Dat plan was om het voetbalveldje aan de Sint Hubertus te renoveren. Dat veldje leende zich in de woorden van De Pater voor herontwikkeling. Musampa was er gedurende zijn jeugd vaak te vinden. ,,Het is hier voor mij allemaal begonnen”, vertelt hij.



,,Ik was hier vroeger constant aan het voetballen. Ik woonde op de Voerakker en ging direct uit school naar het veldje. Daar moest ik me altijd bewijzen tegenover de oudere jongens. Dat heeft me gevormd tot de man en de voetballer die ik ben geworden.”