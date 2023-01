‘Mighty Mike’ van Gerwen was in 2006 dartkoning van Lunteren

Bij gebrek aan rollende Eredivisieballen of ronkende Formule 1-bolides dompelde ik mij vorige week onder in het wereldje van rondvliegende dartpijlen. In het tjokvolle Alexandra Palace in Londen beet Michael van Gerwen in de WK-finale tenslotte in het stof tegen de Brit Michael Smith.

Ik vertelde mijn zoon Joris dat Mighty Mike als aanstormend talent de eerste editie van de Lunteren Open had gewonnen. Hij droeg die middag al zo’n gifgroen wedstrijdshirt. Nog altijd zijn handelsmerk.

In de finale in de feesttent op het parkeerterrein van zalencentrum De Prinsenhof versloeg Van Gerwen landgenoot Vincent van der Voort. Ik moest even terugzoeken wanneer dat precies was.

Op 30 september 2006 dus. Van Gerwen was 17 jaar. Toen al stapte De Groene Sloopkogel - zijn tweede bijnaam - met dezelfde verbeten blik richting het bord om drie zojuist geworpen pijlen uit het kurk te trekken. ,,Dat wordt een grote”, mompelden pseudokenners. De rest is geschiedenis.

Lunteren was in die jaren de dart-hoofdstad van De Vallei. Met dank aan de in 2014 overleden Harry van Hierden, uitbater van De Prinsenhof. Topdarters als record-wereldkampioen Phil Taylor en Andy Fordham speelden er tegen lokale pijltjeswerpers. Om overzees een paar extra grijpstuivers te verdienen.

Drievoudig wereldkampioen Mighty Mike verloor dus de WK-finale. Niemand hoefde medelijden met de Brabander te hebben. Hij incasseerde na die verliespartij nog altijd 200.000 Engelse ponden (ruim 227.000 euro). Op schnabbeltoer in de regio zullen we hem niet snel meer zien.

Jammer. Ik had Joris, die in tegenstelling tot zijn vader wel zo nu en dan ‘one-hundred and eighty’ gooit, en andere jeugdige fans zo’n ouderwets avondje topdarts gegund. Op fietsafstand.

Vallei blogt

Journalisten van de redactie Vallei van De Gelderlander schrijven over wat hen bezighoudt en opvalt.

Pouw Jongbloed Pouw Jongbloed is journalist voor De Vallei

