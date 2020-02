Milieuactivist Vollenbroek mag in Ede uitleg komen geven over uitstoot van biomassacentrales

Shawket Gabriël smeekt om hulp voor de Assyriërs: ‘De EU is toch voor vrijheid en democratie?’

13:54 Afgelopen kerst was Shawket Gabriël uit Ede nog in Irak, om zijn zus te bezoeken. Hij zag er de verwoeste dorpen van zijn volk, de Assyriërs. Religieuze minderheden in Irak worden vervolgd. Zijn grote wens is dat de Assyrische dorpen herbouwd worden. Zonder hulp gaat dat niet lukken.