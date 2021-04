Miljoenen coronatests voor scholen, maar wanneer komen ze? ‘De overheid is laat met de communicatie’

video Ziekenhuis­per­so­neel vreest voor de komende weken: na drie opnames in 24 uur is de ic in Ede alwéér vol

18 april EDE - Steeds meer coronapatiënten die in het ziekenhuis terechtkomen, belanden meteen op de intensive care. Artsen en verpleegkundigen op de speciale Covid-unit in Ede - murw gebeukt door het virus - maken zich grote zorgen, ook om het trage vaccineren. ,,We zijn echt moe. Maar de piek is nog niet bereikt.’’