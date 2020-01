Minister Dekker: ‘Geen signalen radicalisering bij vader Edese jihadiste’

In juni vorig jaar liet burgemeester René Verhulst van Ede weten zich zorgen te maken over de kinderen omdat er signalen waren binnengekomen dat de opa van de kinderen een IS-sympathisant zou zijn. ,,We hebben bij de kinderbescherming afgeraden om de twee kinderen daar onder te brengen’’, zei de burgemeester destijds.



In een informatiebrief aan de Tweede Kamer schrijft minister Sander Dekker nu dat na extra onderzoek niets gebleken is van sympathie voor IS bij de Edese opa. De Edenaar zelf ontkende in deze zomer al in alle toonaarden een extremist te zijn. ,,Ik vind IS helemaal geen goede organisatie‘’, zei hij tegen de Gelderlander.