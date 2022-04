Minister laat uitzoeken of ‘extra maatregelen’ nodig zijn na nieuw geval van vogelgriep in Lunteren

Opnieuw is vogelgriep vastgesteld in de gemeente Ede. Een waarschijnlijk gevaarlijke variant is gevonden bij twee bedrijven bij Lunteren, zo bleek vanochtend.

Met de besmetting van de legbedrijven in Lunteren zijn er nu vijf besmettingen in deze regio in twee weken tijd, stelt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vast.

Onderzoek

‘Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk veroorzaakt werden door besmetting vanuit wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen’, aldus de NVWA.



Minister Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten volgens een verklaring die vanochtend werd uitgegeven daarom gevraagd ‘de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken’.

Dieren geruimd

Op de bedrijven leven rond de 280.000 kippen, zij zullen worden geruimd om de risico's op verspreiding van het virus kleiner te maken. In een straal van een kilometer rond het getroffen bedrijf liggen vijf andere pluimveebedrijven. Ook de dieren op deze bedrijven worden uit voorzorg weggehaald.



In de kilometerzone rond de bedrijven die nu zijn geraakt, liggen nog 232 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren van 12 april 2022 en Barneveld van 15 april 2022.

