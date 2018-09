Minister schenkt Muur van Mussert schildje van Rijksmonument

De minister heeft de Muur recent aangewezen als Rijksmonument. Van Engelshoven bezocht de muur samen met genodigden voorafgaand aan een symposium over beladen erfgoed. Van Engelshoven sprak in een toekomst over de waarde van het behoud van de muur.



,,Erfgoed zoals deze muur confronteert ons met de zwarte bladzijden in onze geschiedenis. Het dwingt ons die bladzijden te lezen en te hérlezen. Dat is pijnlijk en beschamend. Maar het is altijd beter dan de muur weg te halen en ons beladen, schuldige verleden te vergeten. Want dan vervallen we in herhaling.''