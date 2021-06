Miss met een goed verhaal én een glimlach: ‘Ik geloof in mijzelf en in de boodschap die ik verkondig’

Als Iris Borgman aan vrienden of collega’s vertelt dat ze meedoet aan een Miss World-verkiezing, is hun eerste reactie vrijwel altijd hetzelfde. ,,Ze roepen enthousiast: ‘Wat leuk!’ Om vervolgens te vragen wat het eigenlijk inhoudt.’’



En precies die vraag beantwoordt de twintiger maar al te graag. Want volgens Borgman gaat de verkiezing verder dan uiterlijk vertoon. Haar schoonheid wil ze gebruiken om mondiale vraagstukken aan te kaarten, zoals klimaatverandering en duurzaamheid.



Het letterlijke podium dat de Miss World-verkiezing met zich meebrengt, kan daarbij helpen. Sterker nog, de Nederlandse jury weegt haar maatschappelijke doel mee in de puntentelling. ,,Het is meer dan alleen een mooie glimlach, waar je op beoordeeld wordt.’’



Het lijkt me een wereld vol glitter en glamour, waar u bent ingestapt. Is dat ook zo?

,,Nou, dat beeld hebben veel mensen, die er van de buitenkant naar kijken. Die gedachte begrijp ik ook wel. Je moet ervan houden om te poseren en op de foto te gaan. Dat vond ik gelukkig van jongs af aan al leuk.



En de finaleavond, eind deze maand, zal vast feestelijk zijn. Toch sprak bij deze verkiezing mij vooral het traject ernaartoe aan. Mijn drang om iets voor deze wereld te betekenen, is groot.’’