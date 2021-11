Moeder haalt kinderen weg bij zorginstelling, politie treft ze aan op vakantiepark Otterlo

Elfde van de elfde gaat door: ‘Het is hier niet te vergelij­ken met Limburg of Brabant’

EDE/WAGENINGEN/RHENEN - De elfde van de elfde brengen leden van carnavalsverenigingen in Wageningen en Rhenen een proost uit op het nieuwe carnavalsseizoen. Ondanks berichten uit de zuidelijke provincies, waar in veel plaatsen het feest inmiddels is afgelast. Want wéér lopen de besmettingscijfers op en stromen de ziekenhuizen vol.

8 november