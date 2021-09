Moeder Mariët moest zelf de woning poetsen na de moord op haar dochter: ‘Schrijnend en traumatiserend’

Scooterrij­der gewond bij ongeluk in Ede

17 september EDE - Een scooterrijder is vrijdagmiddag rond 17.55 uur gewond geraakt bij een botsing op de Stadspoort in Ede. Een auto reed de scooterrijder aan. De automobilist wilde afslaan, maar had vermoedelijk de scooterrijder over het hoofd gezien.