Moeder van vermiste Danny (18) doet oproep om hem terug te vinden: 'We zijn radeloos'

Update Bestuurder (16) vlucht na crash met lesauto, Arnhemmer mist rijexamen

5 oktober EDE/ ARNHEM - Een 16-jarige jongen die de Opel Corsa van zijn moeder had meegenomen, is er vrijdagochtend vandoor gegaan nadat hij in Ede hard tegen de lesauto van rij-instructeur Antonio was gereden. De minderjarige Edenaar is later aangehouden.