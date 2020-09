Moeder vermoorde Shelley (22) is de klap nog lang niet te boven: ‘Ze is toegetakeld als een beest in een slachthuis’

De laatste keer dat Mariët Bosch (47) haar dochter Shelley levend zag, hadden ze het nog gehad over doodgaan. Waar je naartoe gaat als je er niet meer bent. Shelley had gezegd hoe ze haar uitvaart wilde: met een zwarte kist en witte rozen.



Die avond in juni aten ze zelfgemaakte lasagne, Shelley’s lievelingseten. Het was hun allerlaatste maaltijd samen. Twee dagen later was Shelley dood.



Drie maanden nadien, bij binnenkomst in Bosch’ woning in Ede, begint een grote herder hard te blaffen. Het is één van Shelley’s honden. ,,Diesel heeft het niet meer op mannen”, zegt de moeder over het dier. Sinds die avond? ,,Ja, sinds die avond.”