Moeflon op de Veluwe inheems verklaren? Dat kan volgens ministerie en natuurorganisatie helemaal niet

Liefde voor lezen en wandelen mondt uit in routes langs minibiebs: ‘We hebben er nu 56 op onze site staan’

10 augustus Blogger en tekstschrijver Cynthia Lukassen (36) loopt graag een ommetje, is gek op boeken lezen en verzot op minibiebs. Tijdens de lockdown is ze vaker met haar man gaan wandelen. En ontdekte ze gaandeweg dat er bijna zestig minibiebs te vinden zijn in Ede. ,,Dat wilden we delen met meer enthousiastelingen.”