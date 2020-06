Mogelijk drugslab gevonden bij boerderij Lunteren, politie sluit erf af

Het is onduidelijk of het ook daadwerkelijk om een drugslab gaat. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie doet op dit moment onderzoek. De LFO wordt opgeroepen zodra chemische stoffen een bedreiging voor de omgeving vormen. Ook de Forensische opsporing is inmiddels ter plekke.



Of er ook aanhoudingen zijn verricht is vooralsnog niet bekend.