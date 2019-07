Mogelijk meer verdachten in drugssmokkelonderzoek rond Edese ‘kopstukken’

Honderden kilo's cocaïne

In het onderzoek Grant gaat het om de smokkel van honderden kilo’s cocaïne vanuit Colombia, Ecuador en Curaçao naar Nederland. Dat de twee Edese neven de spil in een criminele organisatie zijn, zou blijken uit afgeluisterde gesprekken van de Edenaren in de auto. Daarin werden niet alleen transporten besproken die ook daadwerkelijk zijn onderschept. Ook werden medeverdachten genoemd, al of niet met een codenaam.

Onderschept

Zo onderschepte de politie in Vlissingen een lading van 350 kilo cocaïne op containerschip Eastern Bay en nog eens vijftig kilo op de Pacific Reefer. In Colombia werd de Italia Reefer met bestemming Rotterdam onderschept met 69 kilo aan boord. Ook zou er 150 kilo drugs met een vliegtuig zijn gepland.

Volgens het OM is de 51-verdachte uit Schagen de ‘Mister Alkmaar’ waar de twee hoofdverdachten over spraken, die met zijn in- en exportbedrijven onder meer voor het ‘uithalen’ van een lading zou hebben gezorgd. Hij is herkend tijdens een afspraak met de Edenaren, maar volgens de advocaat is er onvoldoende bewijs dat haar cliënt echt ‘Mister Alkmaar’ is.