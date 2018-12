Mogelijk vervuild zand grondverwerker Vink onder woningen Enkaterrein Ede

Hoe Harskamp een dorp werd

12 december HARSKAMP - Harskamp is sinds 1928 een echt dorp. In dat jaar werd in het buurtschap namelijk een kerk gebouwd. Dat jaar is dan ook het sleutelmoment in het boek dat oud-basisschooldirecteur Ko Versteeg heeft geschreven over twee eeuwen hervormden in Harskamp.