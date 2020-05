Mokums geluk in de Biblebelt, het toevluchtsoord voor Randstedelingen

De Randstad trekt naar het oosten van het land. Weg van de drukte en de belachelijk dure huizen. Zelfs Ede, in de Biblebelt, is populair. Met dank aan het NS-station.

Als je erop gaat letten, wordt het steeds irritanter. Klingklingkling, het belletje van de tram. ,,We woonden aan de rand van het Amsterdamse centrum”, vertelt Jan Dudink in zijn huis in Ede.

,,Mooie buurt”, vindt zijn vriendin Montserrat Prats. ,,Maar het werd er steeds drukker met studenten en toeristen.” Voor hun rust gingen ze naar het Amsterdamse Bos. ,,Maar de vliegtuigen komen daar zo laag over, dat je de kerosine kon ruiken.”

Nee, dan hun huidige stek. Op kruipafstand van hun huis ligt écht bos, vastgeplakt aan de Veluwe. Tien minuten lopen en ze staan op het NS-station Ede-Wageningen waar ieder uur een paar intercity’s richting Randstad gaan. Ze hebben nu veel meer huis (met tuin) voor hun geld.

Dudink: ,,Onze parkeervergunning kost 60 euro per jaar! Dat ben je in Amsterdam met een dag parkeren kwijt.” Prats: ,,Vanavond komen onze buren eten. Zover zijn we in Amsterdam nooit gekomen.”

De Randstad vlucht naar het oosten van Nederland. Weg van de drukte en de gekte met ongekende huizenprijzen. Hebben de ex-stedelingen hier echt nieuw geluk gevonden? En wat is de impact van hun komst?

We namen een kijkje in een geliefd ‘toevluchtsoord’: het Enka-terrein in Ede, in de Biblebelt dus, voor antwoorden op zes vragen.