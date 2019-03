Moslimgemeenschap betaalt begrafenis Edese scholier

Die Marokkaanse moskee in Ede benaderde afgelopen weekend islamitische uitvaartzorg Amanah met het verzoek of zij een actie konden opzetten voor de van oorsprong Syrische Mohammed Salim Salha. ,,Wij doen regelmatig uitvaarten van gezinnen die niet verzekerd zijn”, vertelt Aisha Pijnenburg van islamitische uitvaartzorg Amanah.



In dit geval was het gezin nog maar net in Nederland en hadden ze om die reden nog geen uitvaartverzekering afgesloten. ,,Binnen de islam is het een gemeenschappelijke verplichting om de begrafenis te regelen”, zegt Pijnenburg. ,,We zien dus altijd grote bereidheid om te geven.’’