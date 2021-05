Motor en auto botsen tegen elkaar op de N224: beide bestuurders naar het ziekenhuis en weg is afgesloten

Duizenden dieren op de motorkap: aantal wildaanrij­din­gen neemt toe, vooral in Gelderland

20 mei EDE - Wildaanrijdingen met een ree of een wild zwijn nemen hand over hand toe. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er in 2020 8603 botsingen met een wild dier waren. Ruim een op de zeven aanrijdingen vond plaats in Gelderland. Woensdagavond ging het weer mis, op de N224 bij Ede.