Motorrijder mag een kruisje slaan nadat hij in Ede over de kop slaat

Bordspel over Kröl­ler-Mül­ler: ‘Een soort ganzenbor­den met Van Gogh’s’

21 oktober EDE - In de schoenen staan van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller. Vanaf vandaag kan dat, en wel via een bordspel. ,,We hopen dat het straks in ieder vakantiehuisje en na ieder kerstdiner op tafel ligt.’’