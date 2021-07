Motorrijder zwaargewond door botsing met auto in Harskamp

Twee Berinnen én Wolves met Nederland­se waterpolo­vrou­wen naar Olympische Spelen

24 juni EDE - Iris Wolves uit Ede en Polar Bears-waterpolosters Simone van de Kraats en Joanne Koenders gaan naar de Olympische Spelen. Het trio is door bondscoach Arno Havenga definitief opgenomen in de selectie die in Japan om een medaille gaat strijden.