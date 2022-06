Motorrijder zwaargewond na frontale aanrijding met auto

Lunteren verpest slotfeest van jubileum­week Renswoude: ‘Ik dacht echt dat we de punten binnen hadden’

Renswoude leek in de degradatiekraker tegen Lunteren hard op weg naar een broodnodige zege, maar de jubileumclub gaf in de slotfase een 2-0 voorsprong weg: 2-2. De tweedeklasser heeft nu een klein wonder nodig om de nacompetitie nog te ontlopen.

