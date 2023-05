Mountainbiker onwel en hard ten val: medisch team per heli en dan te voet naar slachtoffer

Schrikken voor de fans, maar Goldband lijkt toch naar Wageningen te komen op Bevrij­dings­dag

De schrik was veel fans om het hart geslagen toen de razend populaire Goldband donderdag een Koningsdag-concert afzegde in Groningen. Het optreden ging wegens privéproblemen niet door. Staat de komst naar het Bevrijdingsfestival in Wageningen nu ook op losse schroeven?