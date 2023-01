Mountainbiker wordt onwel tijdens rit in bos in Ede en overlijdt

WONEN IN FOODVALLEY/MET VIDEO Woningbouw­plan zorgt voor onrust in Ederveen: ‘We zijn niet tegen woningbouw, maar dit is te massaal’

Nog een Ederveen erbij. Daar vrezen de inwoners van het dorp op de grens van Utrecht en Gelderland voor, nu ‘de omgeving van’ station Veenendaal- De Klomp in beeld is voor de bouw van minstens 1500 nieuwe woningen. ,,Dat is veel te massaal”, vindt voorzitter Jacob Bouw van de dorpsraad.

30 december